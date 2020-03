Cuffie Bluetooth: over-ear o on-ear? Come scegliere

Ormai è evidente: stiamo assistendo ad un vero e proprio boom degli wearable, i dispositivi indossabili. Il mercato è guidato soprattutto dagli smartwatch e delle cuffie e auricolari Bluetooth senza fili. Secondo un report di Canalys, infatti, la categoria personal audio, all’interno della macro-categoria smart devices, sarà quella con il tasso maggiore di crescita. Si stimano, nel 2023 ben 726 milioni di unità spedite. Un successo trainato per lo più dal segmento degli auricolari TWS, ovvero true wireless, dove Apple, con suoi iconici AirPods, la fa da padrone. I motivi sono da ricercare nella comodità e portabilità di questi accessori che, grazie a una tecnologia sempre più avanzata, promettono una connessione rapida e fluida, oltre che una fedeltà del suono elevata. Il mercato, però, non dimentica le cuffie wireless tradizionali. Anche questa tipologia di prodotto si sta evolvendo, offrendo nuovi modelli dal design sofisticato e dalle prestazioni sempre più assimilabili a quelle del mondo professionale. In particolare, le cuffie con cancellazione attiva del rumore, l’active noise cancelling (ANC), sono quelle che fanno più gola. La possibilità di un ascolto realmente immersivo e di isolarsi in viaggio, in ufficio o sui mezzi, è certamente un plus da non sottovalutare.

Quando ci si approccia all’acquisto di cuffie senza fili, accanto alle specifiche e funzionalità (a riguardo, trovi un approfondimento in questa guida alle cuffie Bluetooth), è necessario considerare il design e la forma dello wearable. Innanzitutto, trattandosi di un dispositivo da indossare, spesso anche per diverse ore di seguito, è fondamentale che sia comodo e leggero. Una delle prime domande da farsi è: cuffie Bluetooth over-ear o on-ear? Le prime sono quelle che presentano padiglioni che avvolgono completamente l’orecchio. Le on-ear, invece, presentano dei padiglioni, e relativi cuscinetti, di dimensioni inferiori che vanno a ad adagiarsi direttamente sull’orecchio, occupando solo lo spazio necessario. Ciascuno di questi modelli offre pro e contro e la scelta tra uno dei due si deve basare sulle proprie esigenze.

Pro e contro delle cuffie over-ear

Come già detto, le cuffie over-ear presentano padiglioni piuttosto avvolgenti. Solitamente sono più comode, in quanto “circondano” l’orecchio. Per lo stesso motivo, offrono un isolamento acustico migliore delle on-ear (cancellazione del rumore passiva), che le rende perfette per viaggi o lavoro. Di conseguenza, anche la qualità dell’audio e l’esperienza d’ascolto sono superiori e giustificano il prezzo più elevato. Tuttavia, il design delle over-ear influenza pesantemente le dimensioni: si presentano più ingombranti e spesso meno portatili. Alcuni modelli tendono, inoltre, a riscaldare l’orecchio e, dunque, il loro utilizzo è meno consigliabile all’aperto, d’estate o con temperature molto elevate.

Ovviamente, chi desidera un vero e proprio isolamento, dovrà comunque assicurarsi che le cuffie siano dotate della cancellazione attiva del rumore, una tecnologia in grado di eliminare i rumori esterni, da abilitare appositamente sulle cuffie quando la si desidera.

Pro e contro delle cuffie on-ear

Possiamo definire le cuffie on-ear più versatili. Il punto di forza di questi hearable risiede nelle loro dimensioni: si presentano meno “invasive”, più compatte e decisamente più adatte al trasporto. Anche se possono essere molto comode, potrebbero però risultare fastidiose dopo lunghe ore di utilizzo o, in base al modello, esercitare troppa pressione. A tal proposito, appoggiandosi direttamente sull’orecchio, è necessario regolare adeguatamente l’archetto per una tenuta più stabile. L’isolamento acustico è decisamente minore delle over-ear, ma questo fattore le rende ideali per chi intende utilizzare le cuffie all’esterno o in situazioni in cui è meglio essere al corrente di ciò che succede nell’ambiente circostante (per strada, in bici, ecc.). Per quanto ri