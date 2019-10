Da Samsung arriva #PowerOf10Celebration per festeggiare i 10 anni di Galaxy

Buon compleanno Galaxy! L’acclamata serie di Samsung compie 10 anni e per l’occasione il produttore coreano ha annunciato la promozione a tempo #PowerOf10Celebration.

Solo oggi, giovedì 10 ottobre, dalle 22 all’1 ci si potrà collegare sul sito ufficiale www.samsung.it/10, dove ogni 10 minuti verrà rivelato il prezzo di un prodotto scontato fino al 50%. Tutti gli sconti saranno validi fino ad esaurimento scorte e non oltre l’1:00 .

“Ma cosa significano 10 anni di innovazioni con la generazione che ha ridefinito il concetto di stile per i dispositivi mobili? Per la gamma Galaxy, significano display per smartphone che ridefiniscono il concetto di esperienza immersiva, consentendo agli utenti di vedere e fare più che mai; tecnologie per le prestazioni che mantengono connessi più a lungo, in modo più sicuro e molto più comodamente; innovazioni del software e della fotocamera, che continuano a spingere sempre più avanti i limiti di quello che i dispositivi mobili sono in grado di fare.”