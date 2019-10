Fitbit Versa 2, sei giorni di autonomia e controlli vocali

Fitbit ha presentato a Milano Fitbit Versa 2 il successore di Fitbit Versa. Versa 2 è caratterizzato da un design di qualità, è resistente all’acqua e include nuove funzioni per il sonno come il punteggio del sonno e la sveglia intelligente. Inoltre offre altre funzioni avanzate per il benessere e per l’allenamento. Versa 2 include un microfono integrato e introduce per la prima volta in assoluto l’esperienza Alexa su uno smartwatch Fitbit, oltre all’app Spotify che consente agli utenti di controllare musica e podcast, e Fitbit Pay.

“Noi di Fitbit crediamo che la salute appartenga a tutti e che le persone non dovrebbero essere escluse dall’accesso a dispositivi e funzioni che possono aiutarle a migliorare il loro benessere a causa del prezzo. Ecco perché abbiamo progettato Versa 2 per essere uno smartwatch premium, completo e facile da usare ad un prezzo accessibile“, ha dichiarato James Park, co-fondatore e CEO di Fitbit. “Sulla base del successo del predecessore Versa, crediamo che il valore aggiunto e l’innovazione di Versa 2, con nuove funzioni come Alexa, l’app Spotify e funzionalità per il sonno avanzate sull’app e sul dispositivo, introdurranno ancora più utenti nella categoria degli smartwatch, consentendo loro di comprendere e sfruttare i benefici di una migliore forma fisica e benessere personale“.

Monitoraggio del sonno

Secondo un sondaggio svolto negli Stati Uniti quasi i due terzi degli intervistati (64%) considerano la qualità del sonno una priorità. Nasce da qui l’idea di Fitbit di migliorare ulteriormente il monitoraggio notturno, grazie anche ai dati raccolti da oltre 10,5 miliardi di notti di sonno monitorate. Di seguito le novità introdotte da Versa 2:

Punteggio del sonno : È possibile ottenere un punteggio sulla qualità del sonno nell’app Fitbit per comprendere meglio il grado di riposo. Il punteggio è basato sul battito cardiaco (mentre dormiamo e a riposo), i momenti di agitazione notturna, il tempo sveglio e le fasi del sonno.

: È possibile ottenere un punteggio sulla qualità del sonno nell’app Fitbit per comprendere meglio il grado di riposo. Il punteggio è basato sul battito cardiaco (mentre dormiamo e a riposo), i momenti di agitazione notturna, il tempo sveglio e le fasi del sonno. Sveglia intelligente : Presto disponibile su tutti gli smartwatch Fitbit, la sveglia intelligente sfrutta l’apprendimento automatico per svegliare l’utente nel momento ottimale del ciclo di sonno, durante le fasi di sonno leggero o Rem, in base a un intervallo pre-selezionato di 30 minuti, in questo modo la sveglia sarà più rigenerante.

: Presto disponibile su tutti gli smartwatch Fitbit, la sveglia intelligente sfrutta l’apprendimento automatico per svegliare l’utente nel momento ottimale del ciclo di sonno, durante le fasi di sonno leggero o Rem, in base a un intervallo pre-selezionato di 30 minuti, in questo modo la sveglia sarà più rigenerante. Modalità sonno : Disattiva l’attivazione del display e silenzia le notifiche per una notte di sonno senza interruzioni. La modalità sonno può essere utilizzata anche quando non si vuole essere disturbati, ad esempio durante l’allenamento o una riunione.

: Disattiva l’attivazione del display e silenzia le notifiche per una notte di sonno senza interruzioni. La modalità sonno può essere utilizzata anche quando non si vuole essere disturbati, ad esempio durante l’allenamento o una riunione. Grafico della variazione stimata dell’ossigeno: Presto disponibile, il grafico fornirà una stima della variabilità dei livelli di ossigeno nel sangue. I dati sono derivati da una combinazione di sensori rossi e infrarossi sul retro del dispositivo. Essere consapevoli delle variazioni a breve termine dei livelli di ossigeno nel sangue può indicare variazioni nella respirazione durante il sonno.

Non solo sonno…

Oltre ad aiutare milioni di persone a comprendere e migliorare il loro sonno, Fitbit continua a offrire le funzioni avanzate per il fitness e il benessere Su Versa 2, queste includono: il monitoraggio automatico delle attività, la rilevazione continua del battito cardiaco con tecnologia PurePulse, 15+ modalità di allenamento basate su obiettivi, GPS condiviso e cassa resistente all’acqua fino a 50 metri.

Alexa a bordo

Grazie al microfono integrato per la prima volta su un dispositivo Fitbit, Versa 2 è il primo smartwatch Fitbit con Alexa Integrata. Basta parlare con lo smartwatch per avviare un allenamento Fitbit dal polso o trovare la palestra più vicina. Alexa risponde ai comandi vocali su Versa 2 con risposte testuali discrete e silenziose visualizzate su schermo. Alexa può inoltre aiutare l’utente con funzioni per la vita di tutti i giorni, come impostare sveglie e timer, tenere d’occhio il meteo, restare aggiornato sulle notizie, controllare i dispositivi smart home e molto altro.

Fitbit Pay

Fitbit Pay consente di pagare in modo semplice e sicuro dal polso, senza necessità di smartphone o portafogli, in tutti i negozi che accettano pagamenti contactless e accedere a sette sistemi di trasporto pubblico nel mondo, tra cui New York MTA OMNY, TransLink Vancouver, Transport for London (TfL), e Singapore Land Transport Authority.

Prezzi

Versa 2 è disponibile su Fitbit.com, su rivenditori online selezionati e nei negozi a 199,99 euro nei colori nero con cassa carbone, rosa cipria con cassa in alluminio rame rosa, e grigio fumo con cassa grigio nebbia.