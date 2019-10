IRobot Imprint Link: la migliore tecnologia per asciugare e lavare con i robot

Tra i vari progressi in ambito hi-tech, quelli in ambito smart-home sono sicuramente tra i più interessanti e determinanti degli ultimi anni. Tra questi citiamo iRobot e la sua tecnologia Imprint Link che consente di iniziare una pulizia e dopo lavare la superficie. Tutto in automatico. In questa maniera, i Robot aspirapolvere Serie s con il Robot Mop Braava jet® Serie m possono alternarsi per pulire e lavare tutta la casa.

Sfruttando l’applicazione iRobot HOME o tramite un dispositivo Amazon Alexa, la Tecnologia Imprint, può essere attivata all’inizio di un’operazione di pulizia e dopo di lavaggio semplicemente pronunciando: ”Alexa, chiedi a Roomba di aspirare e a Braava di lavare”.

Come funziona

All’interno dell’app iRobot Home, il tasto Clean permette di pulire tutta la casa o selezionare delle stanze specifiche. A questo si aggiunge la possibilità di un intervento di pulizia: i due robot dialogano e agiscono insieme per un risultato veloce ed efficace.

I prodotti consigliati

Tra i dispositivi migliori per svolgere le funzioni di “pulisci e lava”, è bene citare i prodotti Roomba i7+ e Braava jet m6, completi sotto tutti gli aspetti e adatti ad ogni tipologia di casa.

