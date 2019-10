Xiaomi Mi Mix Alpha: fotocamera da 108 Megapixel e design innovativo

Il nuovo smartphone di Xiaomi presenta un display avvolgente, una fotocamera da 108 Megapixel e l’ultimo chipset di Qualcomm.



Tuttavia, avrà un costo di 19.999 CNY – che superiore a € 2.500. Sì, il Mi Mix Alpha è più costoso del Samsung Galaxy Fold e del Huawei Mate X. Lo splendido telefono avrà chipset Snapdragon 855 Plus, 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. La batteria è da 4050 mAh con ricarica rapida cablata da 40 W. Questa è la parte meno intrigante: più interessante è il display reale che gira intorno al telefono.



Xiaomi afferma che questo design gli consente di raggiungere un rapporto schermo-corpo del 180%. È superiore anche al telefono pieghevole Mate X.

Il pannello ha cornici spesse 2,15 mm nella parte superiore e inferiore e una striscia per la fotocamera sul retro, con le lenti protette da un vetro zaffiro. I bordi sono sensibili alla pressione e sui quali saranno mostrate le notifiche. Non ci sono altoparlanti o altri fori: il sensore di prossimità è ad ultrasuoni, l’audio è disponibile grazie alla “Display Acoustic Technology” e la tecnologia avanzata di reiezione del palmo. Si dice che la parte del display sul retro abbia algoritmi AI che rilevano scenari chiave come chiamare un taxi, utilizzare i dispositivi Xiaomi a casa con l’app Mi Home o quando ne hai bisogno per recuperare l’itinerario di volo. Ovviamente, puoi anche usare il retro per i selfie: ora hai tutti i 108 Megapixel per i selfie.



Penseresti che questo dispositivo sia estremamente fragile, ma Xiaomi ha fatto del suo meglio per proteggerlo:la struttura è una lega di grado aerospaziale, mentre la striscia posteriore è in ceramica con già menzionata protezione in vetro zaffiro per la fotocamera.