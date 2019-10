Fujifilm Instax Mini Link: la mini printer per lo smartphone

Arriva la nuova Fujifilm Instax Mini Link, stampante portatile Bluetooth per mettere carta nel formato 62×46 mm le fotografie scattate con lo smartphone. Disponibile nei colori rosa (dusky pink), bianco cenere (ash white) e blu (dark denim) al prezzo di 119 euro, può essere portata ovunque grazie a un peso di soli 200 grammi. Instax Mini Link, proprio in virtù del suo design compatto e leggero portatile e per il suo funzionamento semplice e intuitivo, si è aggiudicata il premio il Good Design Award 2019.

Per dialogare con lo smartphone (iPhone e modelli Android) è disponibile l’app dedicata, da scaricare gratuitamente da Apple App Store e Google Play. L’app consente di selezionare per la stampa il miglior fotogramma di un video, oltre a offrire una serie di funzionalità inedite e divertenti. C’è ad esempio la funzione Match Test, che verifica la compatibilità tra l’utente e un amico o una persona speciale, oppure la funzione Party, che permette a più utenti di inviare le loro immagini preferite dallo smartphone alla stampante e le combina in un’unica stampa istantanea.

Il corpo della Fujfilm Instax Mini Link è inoltre dotato di un sensore di movimento integrato. Quando con lo smartphone si scattano fotografie dall’app della stampante, è possibile controllare da remoto il funzionamento della fotocamera con la stampante Link. Ad esempio, si può zoommare l’immagine (zoom in) rivolgendo verso il basso il lato del tasto di accensione centrale, ridurre l’immagine (zoom out) rivolgendolo verso l’alto e rilasciare l’otturatore premendo il tasto di accensione.

La stampante Link funge così da radiocomando Bluetooth per effettuare selfie o foto di gruppo con lo smartphone. È poi possibile ristampare più copie di una stessa immagine: basterà tenere la stampante rivolta verso il basso, premere il tasto centrale e fare swipe verso l’alto sull’app (scorrendo con il dito dal basso all’alto dello schermo) per trasferire l’immagine alla stampante. L’autonomia di stampa è di 100 immagini.

Film fotografico Mermaid Tail

Non è tutto. Per festeggiare l’arrivo della nuova Instax Mini Link, Fujifilm ha deciso di lanciare (sarà disponibile dal 18 ottobre) anche la nuova pellicola a sviluppo istantaneo in formato Mini Mermaid Tail che, grazie alla cornice lucida che richiama la coda di una sirena, dona alle immagini stampate un tocco di personalità in più.