OnePlus 7T Pro, con selfie cam a comparsa

Lanciato da qualche settimana il modello 7T, ieri OnePlus ha presentato a Londra la versione 7T Pro, ovvero lo smartphone di punta. A differenza del fratello minore, il OnePlus 7T Pro ha un formato diverso con uno schermo Amoled Quad HD+ da 6,67 pollici curvo ai lati, un comparto fotografico più evoluto e una batteria da 4.085 mAh con ricarica fast, che porta la carica da 0 a 100 in soli 65 min.

Fotocamere professionali

I sensori sono tre (un principale Sony da 48 mpx, un ultragrandangolo da 16 mpx e uno zoom da 8 mpx) e il software UltraShot è stato ottimizzato per catturare per esempio tramonti spettacolari o montagne mozzafiato. Con ritratti retroilluminati e prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione.

Davanti c’è la selfie cam pop up da 16 Megapixel, sempre di Sony. OnePlus ha aggiunto una nuova modalità Macro per permettere di condividere una bellezza complessa. Il 7T Pro registra facilmente video in 4K a 60 fps più nitidi e fluidi grazie al sistema di hybrid image stabilization combinato con le tecnologie OIS ed EIS.

Prestazioni veloci e fluide

Il nuovo flagship è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, ovvero il massimo a disposizione. il che vuol dire avere un rendering grafico più veloce del 15% ed una velocità di elaborazione superiore. Che unito ad un sistema di archiviazione UFS 3.0 significa avere un dispositivo velocissimo.

Il nuovo OnePlus 7T Pro presenta anche la nuovissima tecnologia di ricarica veloce Warp Charge 30T con batteria da 4085 mAh. I risultati di questa innovazione tecnologica includono una velocità di carica del 23% più veloce rispetto a Warp Charge 30. In grado di raggiungere una carica del 68% in soli 30 minuti. Inoltre, è in grado di mantenere stabile la temperatura del telefono, quando si carica ad alta velocità e persino durante l’uso.

OnePlus 7Pro McLaren Edition

Anche questa linea di modello, come la precedente, vanta una collaborazione con la McLaren. Con un device suoperfast che si ispira al design della celebre casa automobilistica. C’è l’iconica logo arancione papaya, una custodia progettata in Alcantara, animazioni esclusive, temi e sfondi.

La schermata di blocco è caratterizzata da un orologio minimalista, ispirato dalla strumentazione del cruscotto McLaren. Per le notifiche, i bordi curvi del display si illuminano delicatamente con un bagliore sempre del colore arancione papaya. Inoltre, le icone su misura, disponibili solo su questo modello, completano l’esperienza. Il 7T Pro McLaren Edition ha anche caratteristiche uniche all’interno. Con 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.0 e 12 GB di Ram, abbina l’hardware di punta con un software da supercar.

OxygenOS 10.0

Gli smartphone della serie OnePlus 7T sono dotati dell’ultimo sistema operativo di OnePlus basato su Android 10.Progettato per rendere ogni swipe, scorrimento e tocco piacevole, liscio e veloce. Le caratteristiche principali partono da Horizon light, ovvero quattro colori tra cui scegliere. Le nuove impostazioni di personalizzazionepoi sono ora memorizzate in un unico luogo. E infine si potrà passare da un’app all’altra durante la visione di un video in modalità orizzontale senza dover tornare alla modalità verticale.

One Plus ha anche annunciato l’arrivo sul mercato dei Tv che però non ha mostrato a Londra, ma solo in India. I primi esemplari da 55 pollici saranno venduti solo sul mercato asietico. Si sa comunque che lo schermo è un Quantum Dot e dunque sarà prodotto da Samsung.