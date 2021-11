Dimensity 9000, il nuovo chipset di Mediatek per battere Qualcomm

Durante l’annuale conferenza Summit, MediaTek ha presentato il nuovo microchip Dimensity 9000. L’obiettivo è semplice: offrire una risposta al predominio di Qualcomm.

Il Dimensity 9000 5G, con una dimensione di 4 nm, è il chipset più potente mai realizzato dall’azienda. Sarà infatti il primo SoC per smartphone a utilizzare la nuova CPU octacore Cortex-X2 ad alta efficienza, accompagnato da tre core Cortex-A170 e quattro core Cortex-A510 ad alta efficienza. Il nuovo core, in particolare, promette un aumento delle prestazioni pari al 35% rispetto al modello precedente e una frequenza in grado di arrivare fino ai 3,05 GHz.

Dimensity 9000 possiederà inoltre una GPU Mali Mali-G710 di Arm e l’ISP HDR a 18 bit, che gli permetterà di registrare video HDR fra tre fotocamere in contemporanea e supportare sensori fino ad addirittura 320MP. Avrà il supporto per il 5G, Wi-Fi6E 2×2 e Bluetooth 5.3.

Un leaker ha condiviso online la lista di produttori che potrebbero utilizzare per primi il nuovo chip, e compaiono nomi quali vivo, realme, Xiaomi, OPPO, Samsung, Motorola e OnePlus. Nessuna menzione, però, di modelli precisi.