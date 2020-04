Disney+ ha già raccolto 50 milioni di abbonati in tutto il mondo

Disney+ ha debuttato a novembre 2019 e in soli cinque mesi la piattaforma di streaming è riuscita a raccogliere 50 milioni di abbonati.



Il raggiungimento dell’importante quota è stato comunicato dall’azienda americana, come riporta il sito Businesswire. Disney+ è attualmente disponibile in dodici Paesi e mercati, fra cui l’Italia. Si tratta di un netto successo, che probabilmente va oltre le più rosee previsioni della piattaforma, che in passato aveva dichiarato l’obiettivo di raggiungere i 60 milioni di abbonati entro il 2024.

Laha debuttato in Europa il mese scorso e poi ha lanciato il suo servizio in India, in collaborazione con il popolare servizio di streaming locale Hotstar.Nel nostro Paese il costo dell’abbonamento è di 6,99 euro al mese o di 69,99 euro all’anno.La libreria di Disney+ include molti film di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Nat Geo. Ci sono anche tutte e 30 le stagioni di The Simpsons, anche se con alcune restrizioni di mercato sugli ultimi episodi.Keving Mayer, presidente di Walt Disney Direct-to-Consumer & International Business, ha dichiarato che l’espansione continuerà per tutto il 2020 e Disney+ diverrà disponibile in molti altri paesi dell’Europa occidentale, Giappone e America Latina.