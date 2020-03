Netflix Party, film o serie Tv e divano insieme a distanza

Con Netflix Party la nostalgia delle serate in compagnia a vedere film e serie tv viene meno. La nuova funzionalità permette ad amici, fidanzati lontani e genitori di seguire e commentare lo stesso programma, restando ognuno a casa sua.

Cos’è Netflix Party e quanto costa

Netflix Party è un’estensione gratuita che consente di guardare contemporaneamente Netflix insieme. Disponibile solo per chi utilizza Google Chrome come browser, è un componente aggiuntivo che consente agli utenti di guardare insieme (ma in remoto) film, serie Tv e programmi preferiti con amici e parenti. E persino di commentarli via chat dedicata in tempo reale. Il servizio è completamente gratuito, quindi è un’ottima soluzione per stare a contatto con i propri cari anche in quarantena.

Ma come funziona?

Prima di tutto bisogna andare sul sito web, scaricare e installare l’estensione sul proprio Pc. Per controllare che l’installazione sia stata fatta con successo, gli utenti dovrebbero vedere l’icona NP situata accanto alla barra degli indirizzi. A questo punto, non serve altro che aprire Netflix e scegliere qualsiasi film o serie tv da vedere, creare un party cliccando sull’icona NP e condividere il link con gli amici. Questi ultimi, per unirsi alla visione di gruppo, dovranno aprire il link che li reindirizzerà direttamente su Netflix e poi cliccare a loro volta sull’icona NP.