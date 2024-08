Dreame presenta il robot H14 Pro e la lavapavimenti L40 Ultra

Dreame Technology a poche settimane di distanza da IFA 2024, in programma a Berlino come di consueto, ha annunciato due nuove soluzioni che vanno ad ampliare il proprio portfolio. Tra queste, il robot aspirapolvere L40 Ultra e la lavapavimenti H14 Pro.

Dreame L40 Ultra: “una pietra miliare”

“Il lancio di L40 Ultra segna una nuova pietra miliare, a dimostrazione della continua ricerca di innovazione e qualità da parte di Dreame, che promette agli utenti un’esperienza eccellente”, ha affermato Sean Chen, General Manager della Regione South and West Europe. Il nuovo elettrodomestico è dotato di una serie di nuove funzionalità. L40 Ultra adotta la più recente tecnologia MopExtend RoboSwing e una potenza di aspirazione aggiornata per chi cerca prestazioni di pulizia superiori. Questa tecnologia può analizzare con precisione anche gli ambienti più complessi. L’unità MopExtend espande automaticamente il raggio d’azione dei mop, per una pulizia anche in aree difficili da raggiungere.

Prevede una spazzola laterale estensibile e sollevabile, che può coprire le aree sotto i mobili fino a 10 mm di altezza. Può inoltre sollevarsi, così come la spazzola principale. il robot è in grado di evitare la contaminazione incrociata con i mop, poiché la spazzola principale può sollevarsi fino a 10,5 mm, un vantaggio per la pulizia dei tappeti a pelo corto. La potenza di aspirazione è di 11.000Pa e insieme alla spazzola TriCut Anti-Tangle agisce per rimuovere grovigli di capelli che si incastrano nell’aspirapolvere e peli di animali. Con tre teste di taglio appositamente progettate e posizionate sulla spazzola a rullo adatto a rimuovere peli di animali, polvere e detriti. Al suo interno persino una telecamera RGB AI, per rilevare lo sporco, dalla semplice polvere alle macchie più ostinate.

Una volta terminate le pulizie il prodotto di Dreame torna in autonomia verso la propria stazione, dove procede alla pulizia autonoma dei mop con acqua calda a 65°, per poi asciugarli con aria calda fino a 2 ore, contro i cattivi odori. Anche la lavasciuga si pulisce per evitare residui di macchie. Quattro i livello di temperatura che si possono scegliere tramite l’app Dreamehome per ottimizzare il consumo energetico: Ambiente, Tiepida, Calda e Bollente. Il sacco della polvere è da 3,2 litri e algoritmi smart assicurano svuotamento completo per ridurre intasamenti. L40 Ultra può lavorare per 75 giorni senza interventi manuali. con il kit di montaggio ad acqua, e un tuo all’alimentazione e allo scarico, si può riempire l’acqua pulita ed eliminare quella sporca, per evitare sollevamento, riempimento e trasporto di contenitori pesanti. Troviamo infine il supporto con Alexa, Siri e Google Home. La garanzia è di 3 anni.

H14 Pro

Dreame H14 Pro è caratterizzato da un design pieghevole fino a 180°. Prevede un motore da 14.000 RPM e la sua spazzola gira 520 volte al minuto. La potenza di aspirazione è da 18.000Pa. Si avvale di un riscaldatore PTC per utilizzare acqua a 60°C e rimuovere lo sporco senza necessità di frizione manuale. Il design è sigillato, cosicché dopo la pulizia batteri e odori non fuoriescano nel corso dell’asciugatura automatica ad aria calda a 60°C. Due le modalità di asciugatura, ad alta velocità per rinfreschi rapidi con asciugatura della spazzola in 5 minuti. La silenziosa, pensata per una routine post-pulizia tranquilla, opera in maniera silenziosa in circa un’ora, per un’asciugatura delicata e completa.

H14 Pro è dotato di una batteria da 6 x 5.000 mAh che fornisce 40 minuti di pulizia continua e un serbatoio d’acqua da 880 ml per ridurre al minimo i rifornimenti. Può pulire un appartamento fino a 300m² senza bisogno di ricarica. H14 Pro si avvale del sistema di potenza GlideWheel per usufruire di algoritmi intelligenti sulle ruote posteriori, per scivolare senza sforzo all’indietro. Grazie alla modalità di efficienza energetica, il dispositivo regola automaticamente la potenza di lavaggio e aspirazione per prestazioni ottimali. Inoltre, tramite l’app Dreamehome si ha la possibilità di gestire le proprie preferenze, offrendo connettività Wi-Fi per impostazioni di pulizia personalizzate e avvisi di manutenzione.

Disponibilità e prezzi

I due prodotti saranno tra i molti protagonisti in mostra ad IFA 2024 a Berlino, non sono state rilasciate dunque informazioni su prezzi e disponibilità. L’appuntamento è per il 5 settembre, quando saranno svelati ufficialmente.