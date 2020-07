Il 16 luglio è la giornata mondiale del serpente (World Snake Day): quello vero. Un animale bistrattato e temuto solo perché alcuni esemplari sono velenosi (in realtà, su 3.500 specie differenti lo sono solo 600) e che svolge un ruolo cruciale a livello ambientale.

La storia di “Snake”

Snake, che il italiano significa serpente, ormai lo sanno anche i bambini, è però anche un famosissimo videogioco approdato prima nelle sale giochi sotto forma di cabinato nel 1976 (si chiamava Blockade) per poi spuntare anche sugli home computer più famosi dell’epoca (nel 1979) come il TRS-80 e il Vic 20 della Commodore. Infine, tutti ricordano la versione disponibile su tutti i cellulari Nokia, dai primi modelli fino ai feature phone celebrativi sfornati da HMD (Nokia ora si chiama così) fino all’anno scorso.

La trovata

Insomma, con una trovata pubblicitaria degna di nota, HMD ha pensato bene di unirsi alle celebrazioni della giornata dei rettili per celebrare il suo celebre Snake, piazzandoci dentro anche una bella promozione. Gli appassionati di giochi “classici” potranno infatti risparmiare il 10% sull’acquisto della versione rivisitata in chiave moderna del Nokia 5310, su Amazon.it. La promozione comincia oggi, in occasione del World Snake Day e sarà attiva fino a domenica 19 luglio.

È un ritorno alle origini per i fan che potranno godersi la semplicità del gioco sul Nokia 5310, e celebrare il World Snake Day sui social media usando gli hashtag #WorldSnakeDay e #Nokiamobileit.