Il Food Delivery fa +70% (di cibo italiano) durante il lockdown

Anche durante il periodo del lockdown gli italiani hanno dimostrato la loro predilezione per i prodotti e gli alimenti tipici della cucina tradizionale nostrana. Con i ristoranti chiusi e le lunghe file davanti ai supermercati che hanno caratterizzato le prime fasi dell’emergenza, in tantissimi hanno sfruttato il digitale per far arrivare a casa propria i prodotti di cui avevano bisogno per cucinare oppure hanno sperimentato – spesso per la prima volta – i servizi di consegna cibo a domicilio.

L’analisi di GfK Sinottica

A dirlo sono i dati di GfK Sinottica, nei mesi di marzo e aprile 2020 è cresciuto del +70% l’utilizzo di servizi di Food Delivery da parte degli italiani, rispetto al periodo precedente il confinamento. E, sempre secondo le rilevazioni, nella maggior parte dei casi gli utenti hanno scelto di farsi consegnare piatti tipici della cucina italiana.

Mangia sano e italiano

Durante il lockdown il cibo più ordinato in assoluto attraverso i servizi di consegna domicilio è stata la pizza, seguita da hamburger e panini. Impossibilitati ad andare al ristorante e forse stanchi di cucinare, in molti hanno utilizzato il delivery per ordinare cibo italiano, salito al terzo posto tra le preferenze degli italiani. Rispetto al periodo precedente all’emergenza Coronavirus risultano invece in calo gli ordini a domicilio di cibo cinese e kebab, rispettivamente al quarto e quinto posto.

La spesa online

L’amore per i prodotti Made in Italy è evidente anche tra chi ha fatto la spesa online durante il confinamento: un’abitudine anche questa in forte crescita, che ha segnato un +122% rispetto al periodo precedente l’emergenza COVID-19. Nel carrello digitale degli italianisono finiti i prodotti tipici della dieta mediterranea: innanzi tutto verdure, poi pasta, frutta, pizza e pane. Scelte che denotano l’attenzione al benessere e al mantenimento di un’alimentazione sana.