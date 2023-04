Ecco dove si vedrà in chiaro l’euroderby di Champions League Milan-Inter

C’è finalmente il canale dove gli appassionati di calcio e i tifosi di Inter e Milan che non riuscianno a trovare il biglietto per la sfida stellare di Champions League del 10 maggio potranno godersi la partita in chiaro in Tv.

Sarà infatti TV8 a trasmettere la semifinale di Champions fra le due squadre milanesi, un canale di proprietà di Sky che però trasmette in chiaro.

La vicenda dei diritti di Milan-Inter di Champions League è complessa: la partita, infatti, avrebbe dovuto essere trasmessa in esclusiva da Amazon Prime. Tuttavia, l’AgCom ossia il Garante per le Comunicazioni aveva chiarito, subito dopo il sorteggio, che “eventi di particolare rilevanza per la società” non possono essere trasmessi solo a pagamento, ma devono essere diffusi in chiaro.

E fra tali eventi sono comprese le semifinali e le finali di Champions League ed Europa League, qualora vi siano delle squadre italiane coinvolte. In questo caso ce ne sono addirittura due.

A ciò si aggiunge anche la difficile reperibilità dei biglietti con lo stadio di San Siro in grado di ospitare non più di 75.000 persone. Poche, per una città che attende questa sfida con grande partecipazione.

Tv8, costola di Sky che già detiene i diritti della Champions League, trasmetterà dunque l’intera copertura di Prime Video, inclusi pre e post partita, a partire dalle 19.30 di mercoledì, in diretta da San Siro.