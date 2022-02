Ecco il Dimensity 8100 di MediaTek: sarà più potente dello Snapdragon 888

Un nuovo processore sta per arrivare sulla scena: si tratta del MediaTek Dimensity 8100. Un leaker ha rivelato quali saranno le specifiche del chip, e anche quando probabilmente sarà lanciato.

Il Dimensity 8100 promette prestazioni tali da rivaleggiare quelle dello Snapdragon 888. Secondo le indiscrezioni sarà dotato di quattro core Cortex-A78 da 2,85 GHz e quattro Cortex A-55 da 2.0 GHz. Dovrebbe essere costruito su un nodo a 5 nm di TMSC, e impiegare la GPU G510 MC6.

Dai test eseguiti sembra che questa configurazione riesca non solo eguagliare, ma in alcuni casi superare quella dello Snapdragon 888. Informazione meno tecnica ma molto interessante è la data di uscita: sarà dal primo marzo infatti che potremo toccare con mano questo processore.

Per di più il Dimensity 8100 arriverà assieme ad uno smartphone di Redmi non ancora ben specificato. Se ci fossero dubbi nella bontà delle prestazioni di questo processore mid-range, dunque, non occorrerà fare altro che aspettare una settimana.