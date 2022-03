Ecco il Realme GT Neo 3, primo smartphone con Dimensity 8100

Le sorprese di Realme non sono ancora finite. Dopo gli annunci di ieri, infatti, è stato svelato un nuovo dispositivo: il Realme GT Neo 3. Questo presenta alcune caratteristiche decisamente di spicco: prime fra tutte una ricarica ultraveloce e un processore mai visto prima.

Il GT Neo 3 utilizzerà infatti il nuovo Soc Dimensity 8100, un processore in grado di rivaleggiare lo Snapdragon 888. Per la precisione, sarà il primo smartphone a farne uso. Per quanto riguarda la ricarica, invece, disporrà di una potenza di ben 150W, in grado di ricaricare la batteria da 4.500 mAh in davvero pochissimo tempo.

Il dispositivo vanterà di uno schermo FullHD+ AMOLED da 6,7 pollici, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Non mancherà, ovviamente, il sensore delle impronte digitali. Le fotocamere consistono in una selfie cam di 16 MP e una triplice lente sul retro da 50 MP, 8 MP e 2 MP.

Non è ancora nota la data di uscita, ma probabilmente dovremo aspettare ancora un po’ di mesi prima di poter toccare con mano il Realme GT Neo 3.