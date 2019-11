Evento Apple ufficiale il 2 dicembre

Apple ha recentemente annunciato un evento a sorpresa che si svolgerà il 2 dicembre a New York City.

Il fatto che il gigante Cupertino tenga un evento mediatico a dicembre è già di fatto una notizia, soprattutto perché lo stesso invito sembra suggerire che le app nell’App Store saranno l’argomento principale.

“Amato da milioni. Creato dai migliori. Unisciti a noi per un evento speciale Apple in onore delle nostre app e giochi preferiti del 2019 ”, recita l’invito.

Mentre molti credono che Apple potrebbe utilizzare questo evento anche per introdurre nuovo hardware, tenere una raccolta multimediale solo per le app è la prova vivente che Apple sta passando da un’azienda che investe massicciamente in hardware a un’organizzazione focalizzata sui servizi.

I servizi si sono evoluti tanto di diventare uno dei business core per Apple e il grafico che vedi di seguito e messo insieme da Statista mostra quanto sia diventata grande questa attività negli ultimi anni. Secondo l’ultimo rapporto trimestrale di Apple, le entrate dell’unità Servizi hanno raggiunto 12,51 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 3,69 miliardi nel 2013.

Gli annunci hardware non sono attesi ma è abbastanza chiaro che l’attenzione sarà focalizzata su app e giochi. In genere, Apple annuncia le migliori app e i migliori giochi nell’App Store ogni anno a dicembre, e ora sembra che i vincitori non saranno solo evidenziati nell’App Store, ma descritti in dettaglio in un evento dedicato.

Per quanto riguarda le novità hardware attese a dicembre, alcuni credono che l’iPhone SE di seconda generazione potrebbe fare la sua prima apparizione pubblica. Previsto nella primavera del 2020, questo nuovo modello si baserà su iPhone 8 e verrà fornito con un display LCD da 4,7 pollici, Touch ID e fotocamera con obiettivo singolo. Tuttavia, è più probabile che il debutto ufficiale avvenga all’inizio del prossimo anno piuttosto che a questo evento di dicembre.