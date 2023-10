Facebook e Instagram: ufficiale l’abbonamento a pagamento | Prezzi e dettagli

L’attesa è finita: Meta ha annunciato il suo nuovo servizio di abbonamento per dire addio alla pubblicità su Facebook e Instagram in Europa. A partire da novembre, gli utenti potranno godere di un’esperienza senza interruzioni a soli 9,99 euro al mese. Tuttavia, se si sceglie di sottoscrivere l’abbonamento tramite dispositivi Android o iOS, il costo sarà di 12,99 euro al mese, poiché Meta non coprirà le commissioni di Apple e Google.

Conformità alle normative DMA e DSA

Meta ha preso questa decisione per adeguarsi alle nuove normative DMA (Digital Markets Act) e DSA (Digital Services Act) in Europa. Questo servizio sarà disponibile esclusivamente nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera.

Senza pubblicità: libertà di navigazione

Con questo abbonamento, gli utenti potranno navigare su Facebook e Instagram senza mai essere distratti dalla pubblicità. Naturalmente, rimarrà disponibile la versione gratuita di entrambe le piattaforme, che includerà la visualizzazione di pubblicità mirate.

Importante per gli utenti professionali

Un’importante precisazione per gli utenti business: fino al 1 marzo 2024, l’abbonamento coprirà anche gli account aggiuntivi collegati al tuo account Instagram o Facebook. Tuttavia, a partire da questa data, sarà necessario pagare 6 euro al mese per ciascun account aggiuntivo collegato all’abbonamento.