Facebook riconosce l’importanza, per molti utenti, di prendersi una pausa dai social media non solo per trascorrere del tempo con la famiglia o per lavorare, ma anche per migliorare la propria salute mentale.



Per questo motivo, il popolare social ha lanciato la nuova “Modalità silenziosa” con lo scopo di ridurre il tempo che alcuni consumatori passano sull’app. L’attivazione della modalità silenziosa disattiverà le notifiche per un tempo predeterminato.

Se proverete ad aprire l’app durante la modalità silenziosa, vi verrà ricordato che siete ancora in modalità silenziosa e vi sarà fornito un collegamento per gestire le impostazioni. Al momento l’opzione non è ancora presente, ma dovrebbe divenire disponibile nelle prossime ore sia su Android sia su iOs.



Al di là del desiderio di preservare la sanità mentale dei suoi iscritti, è indubbio che dietro la nuova modalità silenziosa di Facebook ci potrebbero essere anche altre ragioni. Molti servizi online vedono in questi giorni la prorpria capacità di banda estesa al limite. Netflix, TikTok e persino YouTube hanno già diminuito la qualità dello streaming predefinito nel tentativo di far fronte al traffico particolarmente intenso.



Anche Facebook Messenger, Instagram e WhatsApp (tutti di proprietà di Facebook) stanno sperimentando intensi picchi di traffico e utilizzi più massicci da quando è iniziata l’emergenza di Coronavirus e le persone sono state costrette a rimanere nelle loro case.