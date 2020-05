Facebook lancia la nuova interfaccia e la modalità scura per desktop

Dopo alcune settimane di test, Facebook ha lanciato un restyling della sua interfaccia per Pc desktop. La nuova modalità ha come obiettivo quello di una maggiore facilità d’uso e di una migliore fruizione di tutte le funzioni.

Fra le novità, quelle che saltano più all’occhio sono tre: una maggiore velocità di caricamento delle pagine (che ultimamente erano diventate davvero troppo pesanti e lente), una ridistribuzione dei contenuti, con la timeline al centro e le diverse funionalità sui lati, e la modalità scura o dark mode. Quest’ultima, al momento presente solo in modalità desktop, permette di non affaticare la vista ed è consigliabile soprattutto di sera o in condizioni di poca luce, quando si rischia di essere abbagliati dalla retroilluminazione dei monitor.

Più semplice ed alleggerita anche la gestione delle pagine e dei gruppi oltre che degli eventi.

Insomma dopo tanti anni Facebook sceglie di dare una profonda rinfrescata alle sue pagine, per venire incontro ai gusti dei suoi clienti ma anche perché anche il social network di Mark Zuckerberg, in questi mesi, è cresciuto, ha cambiato spesso volto, ed era inevitabilmente diventato un po’ disordinato.

Come sempre sarà necessario abituarci ai cambiamenti, prima di poter dare un giudizio, ma la prima sensazione è che, per una volta, la prima impressione (che comunque spesso è quella che conta) sia più che positiva.