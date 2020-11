Facebook lancia Vanish: messaggi che scompaiono su Messenger e Instagram

Facebook continua a portare nuove funzionalità alle sue applicazioni di messaggistica. Dopo WhatsApp, tocca a Messenger e Instagram ad accogliere i messaggi che si auto-eliminano ispirati a Snapchat.

Come riportato da The Verge, la modalità si chiama “Vanish” ma…in cosa consiste? Questa servirà per inviare messaggi (audio o scritti), adesivi, foto ed emoji capaci di scomparire automaticamente una volta che vengono visualizzati e letti, rendendo impossibile rivederli nelle conversazioni.

Niente chat di gruppo

“Vanish Mode” ricorda senza dubbio Snapchat, che ha reso popolari questo tipo di messaggi diversi anni fa. Facebook ha approfittato di un aggiornamento presentato nell’ottobre 2020 per discutere di questo nuovo progetto.

Questa modalità è opzionale e deve essere attivata da entrambe le parti per funzionare. Per renderla funzionante, è sufficiente andare nelle impostazioni della conversazione o scorrere verso l’alto dalla parte inferiore della finestra della chat.

La modalità “Vanish” funziona anche solo su scambi individuali e non in conversazioni di gruppo. Inoltre, Messenger e Instagram ti avvisano quando è stato acquisito uno screenshot.

La distribuzione inizia oggi su Messenger negli Stati Uniti e in altri paesi mentre su Instagram arriverà più tardi.