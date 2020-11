WhatsApp: i messaggi che si autodistruggono non serviranno a nulla

I messaggi che si autodistruggono sono una delle funzionalità più apprezzate su Telegram e, la rivale WhatsApp, che li chiama “messaggi che scompaiono” sta cercando di mettersi al passo per introdurli tra le proprie chat.

Rispetto a Telegram, WhatsApp non permetterà agli utenti di decidere quanto velocemente dovranno essere eliminati i messaggi ma questi scompariranno automaticamente dopo sette giorni, sia nelle conversazioni private, sia nelle chat di gruppo.

L’azienda ha pubblicato una FAQ ufficiale che ci fornisce un’anteprima di queste nuove funzionalità, inclusi diversi avvisi sulla privacy che gli utenti devono tenere a mente quando decidono di abilitare il tutto.

“Puoi inviare messaggi che scompaiono su WhatsApp abilitando i messaggi che scompaiono. Una volta abilitati, i nuovi messaggi inviati nella chat individuale o di gruppo scompariranno dopo sette giorni. La selezione più recente controlla tutti i messaggi nella chat. Questa impostazione non influirà sui messaggi che hai inviato o ricevuto in precedenza. In una chat individuale, entrambi gli utenti possono attivare o disattivare la scomparsa dei messaggi. In una chat di gruppo, solo gli amministratori del gruppo possono attivare o disattivare la scomparsa dei messaggi”.

Ci sono diversi avvisi sulla privacy che gli utenti dovrebbero tenere a mente quando abilitano la funzione.

Innanzitutto, a differenza di Telegram, WhatsApp non impedirà agli utenti di acquisire screenshot di una conversazione in cui sono abilitati i messaggi che si autodistruggono. Inoltre, il contatto con cui stai chattando può inoltrare i messaggi e renderli “definitivi”. In altre parole, ci sono modi per bypassare il timer di rimozione automatica e salvare i messaggi che altrimenti dovrebbero sparire per sempre dopo sette giorni.

WhatsApp avverte inoltre che i messaggi di autodistruzione verranno inclusi nei backup e visualizzati nelle notifiche anche dopo la scadenza del conto alla rovescia di sette giorni nel caso in cui non si cancellino.

“Se un utente non apre WhatsApp entro sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe essere ancora visualizzata nelle notifiche fino all’apertura della chat. Se un utente crea un backup prima che un messaggio scompaia, il messaggio che scompare verrà incluso nel backup. I messaggi che scompaiono verranno eliminati quando un utente esegue il ripristino da un backup. Quando rispondi a un messaggio, il messaggio iniziale viene citato. Se rispondi a un messaggio che scompare, il testo citato potrebbe rimanere nella chat dopo sette giorni “, afferma WhatsApp.

Dopo tutte queste raccomandazioni e limitazioni sorge quindi spontanea una domanda…a cosa serviranno?