“One More Thing”: Apple annuncia un evento per il prossimo 10 novembre

Apple ha appena confermato un nuovo evento dal nome “One More Thing”, in omaggio alla celebre frase di Steve Jobs che amava ripetere alla fine di ogni conferenza prima di sollevare il velo su un nuovo sorprendente prodotto.

L’evento in streaming è fissato per il prossimo 10 novembre alle 19:00 (ora in Italia) e al momento si può solo supporre, senza alcuna certezza, l’arrivo del nuovo MacBook con processore ARM previsto da Tim Cook ​​“entro la fine dell’anno”. Tempismo perfetto.

Sul biglietto d’invito di Apple si nota una combinazione di colori dietro il logo che potrebbe riferirsi alle prestazioni di un nuovo schermo Pro Display XDR destinato ai professionisti, giusto per rimanere in tema di computer.

I rumors indicano anche altre novità come Apple Tag, Apple TV 4K o cuffie wireless. Nulla sull’invito, tuttavia, consente di collegare un qualsiasi di questi prodotti…