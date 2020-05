Fastweb Casa Smart: la casa intelligente grazie a Ezviz

Da oggi, tutti i clienti che sottoscriveranno l’offerta Fastweb Casa o l’offerta convergente Fastweb Casa + Mobile, potranno scegliere tra due soluzioni differenti, Casa Smart e Sempre a casa, grazie alle quali sarà possibile massimizzare la protezione dell’abitazione e abilitare la gestione dei consumi energetici direttamente da smartphone o tablet.

Kit Casa Smart

Kit Casa Smart è la soluzione All-in-One per evitare gli sprechi nel consumo di energia e rendere l’intera casa più sicura e protetta. Nel kit Casa Smart è presente la smartplug T31, la nuova presa intelligente di Eviz, che permette di controllare i consumi e tramutare in smart i vecchi elettrodomestici, come il frigorifero o la lavatrice non connessi, senza sostituirli. Tramite l’app “Ezviz”, infatti, si potranno accendere o spegnere da remoto i dispositivi in ogni momento o in maniera temporizzata, e tenere traccia del consumo dei dispositivi tramite report dettagliati, utili per non avere sorprese sulle bollette elettriche.

Questa soluzione consente inoltre di controllare da remoto i grandi spazi grazie ad un’unica telecamera Wi-Fi Ezviz C6T, full HD e dotata di visuale a 360° e della possibilità di collegare fino a 32 sensori (di cui 2 già presenti nel Kit) per il controllo delle aperture di porte e finestre, così datenere sotto controllo tutta la casa. In caso di intrusione dall’esterno, la sirena direttamente integratasi attiverà in automatico e verrà notificato l’evento tramite l’app “Ezviz”. Sempre nel Kit, inoltre, è incluso anche un telecomando per la gestione dei dispositivi attivati e di tutto l’impianto. Il tutto a 8 euro al mese per 24 mesi.

Kit sempre a casa

Kit Sempre a casa è invece la soluzione ideale per restare sempre connessi con la propria abitazione e monitorare in tempo reale i propri affetti, anche quando si è fuori casa. Il kit comprende due telecamere Wi-Fi Ezviz C1C dotate di illuminatore a raggi infrarossi fino a 12 metri, con copertura quadrangolare, audio bidirezionale e una visione sempre nitida giorno e notte, per coprire ogni angolo della propria casa ad un costo di 4 euro al mese per 24 mesi.

Tutti i dispositivi contenuti nell’offerta sono semplici da installare in autonomia, e sono configurabili tramite l’App “Ezviz” disponibile su Play Store e App Store. Inoltre, entrambe le soluzioni sono compatibili con gli assistenti di Amazon Alexa e Google Home per poter essere comandate tramite comandi vocali.

I due Kit Casa Smart e Sempre a casa possono essere richiesti in fase di sottoscrizione del proprio abbonamento alla linea fissa e all’offerta convergente fissa + mobile sul sito Fastweb, nell’area clienti MyFastweb, o contattando i negozi monobrand via mail/telefono. I dispositivi saranno consegnati direttamente a casa entro pochi giorni e senza costi di spedizione.