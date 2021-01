FCC: in arrivo un nuovo dispositivo Nest by Google per la casa

Il sito internet specializzato 9to5Google ha confermato nella giornata di oggi che un nuovo dispositivo Google ha passato i controlli dell’ente FCC e potrebbe trattarsi di un smart display Nest Hub con tecnologia Soli by Google.

L’A4R-GUIK2 è classificato come “Dispositivo interattivo” nell’archivio. Google ha già utilizzato l’appello di “interattivo” per smart display e altoparlanti come ad esempio: Nest Hub (H1A), Nest Hub Max (H2A) e Nest Audio (GZTNL).

Il prossimo GUIK2 avrà Bluetooth, Wi-Fi e Zigbee, un protocollo di comunicazione specifico per i dispositivi domestici intelligenti. Stando poi ad altre informazioni, dovrebbe esserci un display proprio come la famiglia di Nest Hub che ormai non si aggiorna da qualche anno…

Anche il nuovo dispositivo Nest di Google sembra avere la tecnologia Soli che è stata inclusa per la prima volta nel Pixel 4 e permette di supportare gesture più precise e a distanza. Ad esempio, Hub Max consente ad un utente di riprodurre/mettere in pausa i contenuti multimediali alzando il palmo della mano verso la fotocamera anteriore.