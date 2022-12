Finalmente la data di Samsung Galaxy S23: arriverà l’1 febbraio

Finalmente abbiamo una data di lancio per l’attesissima famiglia di Samsung Galaxy S23. Lo rivelano due leaker molto affidabili: Ice Universe, che ha già riportato diverse informazioni riguardo allo smartphone, e OnLeaks. Il grande evento è previsto per l’1 febbraio 2023.

Non ci sono particolari motivi di dubitare. Tale giornata infatti è piuttosto vicina alla data in cui di solito Samsung programma l’evento Unpacked. Giravano voci negli scorsi giorni che il lancio avrebbe potuto essere stato rimandato a causa di condizioni di mercato sfavorevoli, ma sembra che non ci siano particolari motivi di preoccuparsi.

Del resto, ormai sappiamo praticamente tutto sulla famiglia, sia sulla versione base che su quella Ultra. Entrambi i Galaxy S23 utilizzeranno processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e disporranno di fotocamere all’avanguardia.

Ormai non resta altro che aspettare la conferma ufficiale di Samsung, che probabilmente non tarderà molto ad arrivare. L’evento Unpacked è previsto essere (finalmente) di nuovo in presenza, e non si sa se corrisponderà al lancio effettivo dei Galaxy S23 o se si dovrà aspettare ancora un po’. Sicuramente in tale data saranno rivelate molte informazioni che ancora ci mancano, prima fra tutte il prezzo.