Samsung Galaxy S23 girerà video in 8K a 30 frame per secondo

Dei Samsung Galaxy S23 sentiremo parlare sempre di più nelle prossime settimane. I nuovi smartphone di Samsung infatti, dovrebbero essere fra i primi dispositivi a essere lanciati nel 2023 e, per questo, le indiscrezioni che li riguardano crescono di giorno in giorno.

L’ultima di queste proviene da una fonte affidabile quando si parla di Samsung. In un recente tweet, il blogger e leaker Ice Universe ha affermato che la serie Samsung Galaxy S23 offrirà il supporto per la registrazione video 8K@30fps.

Già molti altri smartphone permettono di registrare video a 30 fps con una risoluzione di 4320p, ma per Samsung si tratterà della prima volta. A questo punto non rimane che sperare anche che Samsung tenga conto anche di questa caratteristica quando deciderà i tagli di memoria da commercializzare, poiché i video in 8K occupano parecchio spazio.

La differenza tra riprendere a 30 o 24 fps non è infatti per nulla trascurabile. Il blogger ha menzionato solo il modello “S23”, ma quasi sicuramente l’intera gamma godrà di tale caratteristica tecnica.