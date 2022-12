Niente più smartphone da gaming per Redmi: ecco perché

Sempre più brand di telefoni stanno optando di lanciare una variante dedicata al mondo del gaming. Redmi era uno di questi, ma sembra che le cose stiano per cambiare. Il vicepresidente di Xiaomi ha infatti rilasciato dichiarazioni molto forti a riguardo.

William Lu, che oltre a essere VP di Xiaomi è anche gestore del brand di Redmi, ha definito i telefoni da gioco come una moda passeggera. Dato che i precedenti Redmi K40 e K50 erano stati realizzati anche in versione gaming in molti si chiedevano se pure l’imminente K60 avrebbe avuto questa variante. Evidentemente, la risposta è no.

Qual è il motivo di questa scelta? Detto fatto: non ce n’è bisogno. William Lu ha infatti affermato che ormai, nel 2023, anche gli smartphone base possono offrire le stesse prestazioni di quelli da gaming. E lo stesso varrà per il Redmi K60, equipaggiato con processore Snapdragon 8 Gen 2.

La conclusione di Redmi è che ormai gli smartphone da gaming “sono destinati a morire”, e non sono più necessari in alcun modo. Vedremo se il futuro darà ragione loro e anche altre aziende elimineranno i loro prodotti da gioco per concentrarsi solo su quelli principali.