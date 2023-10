Fire TV Stick 4K e 4K Max, ancora più intelligenti, performanti e ecologici

Amazon ha annunciato oggi la disponibilità di Fire TV Stick 4K Max e Fire Stick TV 4K. Entrambi sono studiati per offrire l’esperienza Fire TV Stick più intelligente e performante di sempre.

Fire Stick TV 4K Max

Fire TV Stick 4K Max (2a generazione) è il primo lettore multimediale per lo streaming dotato della modalità ambiente e di un processore quad-core da 2.0 GHz aggiornato. Ciò lo rende il dispositivo per lo streaming più intelligente e potente di Amazon.

Questa versione del dispositivo è la prima a includere il supporto per il Wi-Fi 6E, consentendo ai clienti con un router compatibile di godere di un’esperienza di streaming più fluida. Supporterà inoltre il formato Dolby Vision, HDR, HDR10+ e audio Dolby Atmos.

Fire TV Stick 4K Max dispone di 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, consentendo di salvare ancora più app e giochi direttamente sul dispositivo. È anche il primo dispositivo Fire TV Stick a essere dotato del telecomando vocale Alexa Enhanced Edition. Il dispositivo è disponibile a 79,99 euro.

Fire Stick TV 4K

Fire TV Stick 4K (2a generazione) garantisce prestazioni migliori di sempre. Introduce il supporto per il Wi-Fi 6 e dispone di un processore quad-core da 1.7 GHZ aggiornato, che lo rende più potente di quasi il 30% in più rispetto alla generazione precedente. Ci sono poi immagini in qualità 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos e supporto per il formato Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+. Sarà disponibile al prezzo di 69,99 euro.

Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K hanno entrambi ottenuto il badge Climate Pledge Friendly grazie

alle certificazioni Reducing CO2 di Carbon Trust. Sia i dispositivi che l’imballaggio utilizzano materiali sostenibili e hanno un design che riduce il consumo energetico complessivo durante il loro ciclo di vita. Immancabile, ovviamente, la modalità risparmio energetico.