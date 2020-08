Fornite vs Apple: Epic Games manda un’email ai suoi clienti che sancisce la rottura

Erano cinque giorni che non si avevano più notizie su una delle più grandi dispute della storia degli smartphone e quasi iniziavamo a credere che gli animi si fossero calmati dopo la prima sentenza della Corte.

Da una parte troviamo Epic Games che con Fortnite ha letteralmente stravolto il mondo dei videogame diventando un successo planetario, dall’altra, Apple, che forte del suo store di applicazioni e del suo “controllo-monopolio” su iOS cerca di guadagnare indifferentemente che si tratti di un piccolo sviluppatore o di un colosso che macina milioni di euro.

Ma a riaccendere la polveriera ci ha pensato l’arrivo dell’aggiornamento 14.00 di Fortnite che sancisce l’arrivo della Stagione 4 del Capitolo 2.

Da ieri, i giocatori del titolo potranno godere di nuovi contenuti, nuove sfide e modalità di gioco aggiuntive ma tutti gli utenti che hanno scaricato l’app dal Google Play Store o tramite l’App Store non potranno aggiornare il gioco per scaricarne l’espansione. Si tratta di una base d’utenza che conta decine di milioni di persone in giro per il mondo.

Questo ovviamente non impedisce a nessuno di giocare. Si può anche trasferire il gioco e il contenuto su PS4, Xbox One, Nintendo Switch o semplicemente su PC. Esistono anche altre soluzioni per i possessori di smartphone o tablet Android che prevedono il download da store alternativi.

Due email, due messaggi diversi

Il lancio della nuova stagione è un’opportunità troppo ghiotta per Epic Games di riprendere il controllo della sua strategia. Durante la notte, la software-house ha inviato un’e-mail ai suoi giocatori Android e iOS per ricordare ai propri clienti la situazione. Ma se i giocatori su Android “non riescono ad aggiornare Fortnite”, Epic Games suggerisce comunque loro delle alternative (Samsung Galaxy Store, l’app di Epic Games per accedere a Fortnite, il gioco su PC o console). Il tono è stato di quelli amichevoli e soprattutto risolutivi.

Per chi invece ha installato il gioco su iPhone, iPad o Mac, l’email ricevuta risulta essere molto più drammatica descrivendo in modo diretto l’antagonismo dei due attori. Fin dalle prime righe Epic Games attacca di petto Apple che accusa di aver “bloccato gli aggiornamenti” e di “porre fine ai nostri mezzi di sviluppo di Fortnite su dispositivi Apple”.

Epic Games si rivolge direttamente ai giocatori per ricordare la commissione del 30% imposta da Apple sugli acquisti in-app, “che porta ad un aumento dei prezzi”. La casa americana ricorda, senza però specificare di aver infranto le regole dell’App Store, che avrebbe voluto aggiungere un’opzione di pagamento diretto per “ridurre” i costi per i suoi giocatori del 20% su tutti i loro acquisti.

Insomma, il testa a testa continua e sebbene Apple abbia ben altro a cui pensare, continua a tacere. Accettare le condizioni di Epic Games o instaurare una trattativa commerciale significherebbe creare un precedente importante provocando la ribellione di molti sviluppatori più piccoli.