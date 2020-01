Galaxy Fold 2: display da 8 pollici e fotocamera da 108 Megapixel

Samsung dovrebbe annunciare il Galaxy Z Flip, il suo secondo smartphone con schermo pieghevole, nel corso dell’evento che si terrà l’11 febbraio durante il quale sarà presentata la nuova famiglia Galaxy S20.

Il produttore sudcoreano, tuttavia, sta già lavorando a un successore anche per il Galaxy Fold.

Il Galaxy Fold 2 manterrà il fattore di forma del suo predecessore, quindi si discosterà dal Galaxy Z Flip, simile nel design e nel concetto al Motorola Razr.

Il Fold 2 avrà un display da 8″ quando aperto, una fotocamera principale da 108 Megapixel (probabilmente la stessa montata sul Galaxy S20 Ultra), un vetro ultra sottile sullo schermo (che non sarà di plastica come il modello 2019) e una S-Pen.



Sarà alimentato dal chipset Snapdragon 865 e avrà il supporto alla connettività 5G. Secondo Max Weinbach, celebre leaker e sviluppatore appartenente alla community di XDA, che di recente ha fornito molte anticipazioni relative ai dispositivi Samsung, il Fold 2 verrà svelato nel secondo trimestre dell’anno, da aprile a giugno.

Non è chiaro quando il Galaxy Fold 2 diverrà disponibile o quale sarà il suo prezzo. Dettagli che emergeranno sicuramente nelle prossime settimane.