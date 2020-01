Galaxy S20 sta per riportare in auge una tendenza di cui ci eravamo quasi dimenticati.

Sono passati un po’ di anni dalla grande moda dei “pink phone“, smartphone (anche di fascia alta) messi sul mercato con l’alternativa del colore rosa, dedicato in modo particolare al pubblico femminile.

Quella moda, poi, è passata, e l’industria della mobile technology è tornata a sperimentare altre varianti cromatiche, colori pastello, superfici perlate o metallizzate.

Con il Galaxy S20, Samsung ritorna a tingere di rosa un suo top di gamma. Se i giorni scorsi vi abbiamo mostrato le immagini del modello S20 in una tonalità blu chiamata Cloud Blue, ora dalla rete arrivano foto ufficiali che mostrano la variante S20 base in altri due colori: Cloud Pink e Cosmic Grey.

La giornata di oggi ci porta in regalo anche le immagini ufficiali delle custodi della gamma Galaxy S20: la novità che le immagini ci permettono di notare non riguardano, in questo caso, i nuovi smartphone, ma i case stessi.

Le cover, infatti, saraebbero dotate di led, per permettere di fornire informazioni sullo stato del telefono anche quando sono chiuse e nascondono lo schermo.

