Il Motorola Razr 2019, che negli Stati Uniti sarà disponibile in prevendita con l’operatore Verizon a partire dal 26 gennaio e arriverà in vendita nei negozi dal 6 febbraio, è privo di tecnologia 5G. Tuttavia, la casa produttrice sarebbe pronta a presentare una nuova versione dello smartphone dotata di schermo pieghevole con la connettività 5G.

Il modello dovrebbe essere presentato al Wuhan International Expo Center nella città cinese di Wuhan, salita tristemente alle cronache degli ultimi giorni per essere la culla della nuova epidemia causata dal Coronavirus. Proprio qui, infatti, sarà fabbricato il nuovo telefono, che uscirà dalle linee di produzione di una fabbrica di proprietà di Lenovo, società che detiene il marchio Motorola,



Non è ancora chiaro se il Motorola Razr 5G sarà venduto solamente in Cina o diverrà disponibile anche a livello globale e se, in un secondo tempo, potrebbe approdare anche in Italia. Al momento non ci sono notizie ufficiali.



Tuttavia, se il Razr 4G integra il processore Snapdragon 710, che non è predisposto per il 5G, la nuova versione dovrebbe invece montare il chipset Snapdragon 765G o il MediaTek Dimensity, che lo renderà in grado di supportare la connettività di ultima generazione.

