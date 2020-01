È passato qualche mese da quando Motorola ha presentato ufficialmente il suo RAZR, la riedizione in chiave moderna del celeberrimo ed iconico smartphone Razr V3, questa volta con un ampio display flessibile.

Prima di Natale, la casa produttrice aveva preannunciato che il modello sarebbe arrivato sul mercato con un po’ di ritardo, non per motivi tecnici come nel caso del Samsung Galaxy Fold, ma per meglio far fronte alla grande mole di richieste.

Motorola RAZR [SCHEDA TECNICA]

Lo smartphone sarebbe dovuto arrivare il 20 gennaio con TIM, ma sul sito dell’operatore, ad oggi, non c’è ancora traccia del RAZR.

Oggi dagli Stati Uniti giungono nuove informazioni, che al momento non possono essere riportate in carta carbone per l’Italia ma che danno la conferma che qualcosa si sta muovendo.

In America, infatti, Motorola ha scelto il 26 gennaio come data di inizio dei pre-ordini. Il 6 febbraio, invece, dovrebbero cominciare le spedizioni dei dispositivi e, di conseguenza, la distribuzione nei negozi, anche se in quantità limitata. In America, il telefono sarà disponibile negli store dell’operatore Verizon e presso la catena Wallmart oltre che sul sito web di Motorola.