Samsung ha cominciato a distribuire a livello globale il suo nuovo aggiornamento software dedicato alla gamma Galaxy Note 10.



Il primo Paese a riceverlo dovrebbe essere la Germania, ma poi seguiranno tutti i Paesi d’europa. L’aggiornamento include importanti miglioramenti dello sblocco facciale e del sistema di navigazione basato sui gesti.



Le versioni del firmware per i dispositivi Galaxy Note10 e Note10+ sono rispettivamente N975FOXM2BTB3, N975FXXU2BTB5 e N975FXXU2BTB3.



Anche i telefoni “italiani” dovrebbero ricevere l’aggiornamento del firwmare nelle prossime settimane.

L’update del Galaxy Note 10 aggiungerà, come sempre accade, alcune correzioni di bug e miglioramenti della stabilità del sistema, ma in questa fase non è ancora chiaro su quali funzioni inciderà maggiormente.