Samsung prende atto delle prime impressioni non proprio positive espresse dai giornalisti specializzati di tutta Europa sul funzionamento complessivo della fotocamera dei suoi nuovi flagship e ha iniziato a lavorare a un aggiornamento per migliorarne la resa.

La società sudcoreana, tuttavia, non ha al momento dichiarato ufficialmente su quali aspetti si concentrerà l’atteso firmware ma vi sono numrosi temi che necessitano di essere migliorati.

“Il Galaxy S20 è dotato di un rivoluzionario sistema fotografico avanzato”, ha dichiarato il produttore al sito The Verge. “Lavoriamo costantemente per ottimizzare le prestazioni per offrire la migliore esperienza ai consumatori. Nell’ambito di questo impegno costante, stiamo lavorando a un futuro aggiornamento per migliorare l’esperienza della fotocamera ”.

Pur non dichiarando quali saranno le aree su cui si concentrerà il nuovo firmware, non è difficile dedurlo. Le funzioni che sono apparse più deludenti sono l’autofocus e la modalità notturna, che non appare incisiva rispetto a quella dei due principali concorrenti.

Infine, anche l’effetto bellezza è al centro di numerose critiche, accusato di rendere eccivamente artefatti i volti nei ritratti.

La fotocamera del Galaxy S20 Ultra 5G ha un sensore da 108 Megapixel e un’ottica periscopica da 48 Megapixel in grado di effettuare lo zoom fino a 100x.