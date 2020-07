Galaxy Note 20 avrà l’interfaccia Samsung One UI 2.5

Samsung presenterà il suo nuovo modello di smartphone Galaxy Note20 nel corso dell’evento Unpacked che si terrà il 5 agosto prossimo. Secondo leak bene informati, il dispositivo avrà a bordo l’interfaccia con Samsung One UI 2.5 che, con buona probabilità, dovrebbe poi essere distribuita anche ai modelli Galaxy S20.



La Samsung One UI 2.5 rappresenta a tutti gli effetti un aggiornamento della piattaforma One UI 2.1 e offre funzionalità migliorate. L’appuntamento con la serie Note porta con sè solitamente buone novità anche sul fronte dell’interfaccia. Vi ricorderete infatti che la versione One UI 1.5 era stata introdotta la scorsa estate proprio contestualmente alla presentazione della serie Note10 ed era poi stata estesa alla famiglia S10.



I bene informati suggeriscono che la nuova interfaccia introdurrà la modalità Pro anche per i video



Samsung One UI 2.5 sarà resa disponibile anche a tutti i futuri smartphone Galaxy A di fascia media, così come ai nuovi dispositivi Galaxy Fold.

