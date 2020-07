MediaTek Dimensity 720: un nuovo processore 5G per la fascia medio/bassa

MediaTek vuole rimettersi in corsa. Dopo gli ultimi anni alle spalle dei rivali HiSilicon, Samsung e Qualcomm, il produttore taiwanese sta raddoppiando gli sviluppi per aumentare la propria presenza sul mercato dei processori. Con il fine di raggiungere questo obiettivo, la strategia è quella di moltiplicare i riferimenti e offrire un’alternativa ai chip lanciati da Qualcomm, in particolare per quanto riguarda la fascia bassa e media.

Chiamato Dimensity 720, il nuovo processore arriva dopo aver conosciuto a maggio l’Helio G85 e il Dimensity 820. In particolare, il nuovo si rivolge al mercato asiatico con l’obbiettivo di espandere il più possibile l’accesso alle frequenze 5G.

Realizzato con processo produttivo a 7 nm da TSMC, Dimensity 720 si colloca dietro al Dimensity 800 nella gamma MediaTek offrendo un’esperienza simile ma riducendone le prestazioni. Il chip incorpora nativamente un modem 5G compatibile con frequenze inferiori a 6 GHz. Per il resto, abbiamo a che fare con una configurazione ARM abbastanza classica con processori Cortex A76 a 2 core e Cortex A55 a 6 core, tutti con un clock fissato a 2 GHz. La parte grafica si basa su una GPU ARM Mali G57 MC3.

In termini di specifiche, il nuovo SoC di fascia media di MediaTek supporta HDR10+ e refresh rate a 90Hz, per una risoluzione massima di 2520x 1080 pixel. Sul lato fotografico, può gestire un sensore da 64 Megapixel o un tandem di 20 Megapixel + 16 Megapixel. In termini di Ram, infine, MediaTek annuncia il supporto ad un massimo di 12 GB di Ram LPDDR4X mentre per le memorie fisiche l’UFS 2.2.