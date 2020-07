Gorilla Glass Victus per dire addio ai graffi sullo schermo

Due anni dopo l’arrivo del Gorilla Glass 6, Corning ha ufficializzato una nuova generazione di vetri per dispositivi elettronici, il Gorilla Glass Victus. Ancora una volta, l’obbiettivo è quello di rendere i display dei nostri smartphone, computer, tablet, smartwatch e altri oggetti connessi più resistenti.

Ogni nuova generazione di Gorilla Glass ha portato più resistenza, sia per ciò che riguarda gli urti, sia per ciò che riguarda i graffi, nonostante il miglioramento di uno incideva in negativo sull’altro. Con Gorilla Glass Victus, Corning promette un netto miglioramento in entrambi i casi.

I test di Corning hanno dimostrato che un dispositivo protetto dal nuovo rivestimento è stato in grado di resistere a cadute da 2 metri di altezza, 40 cm in più rispetto all’attuale generazione. Inoltre, la società americana afferma anche che questo vetro è due volte più resistente ai graffi, un problema sempre più attuale sui nostri cari smartphone.

In effetti, mentre alcuni anni fa gli schermi rotti erano all’ordine del giorno, i modelli di oggi hanno fatto enormi progressi in questo ambito e si ritrovano ad essere molto più solidi. I graffi, invece, rimangono predominanti.

Corning promette che il prezzo non cambierà rispetto a Gorilla Glass 6, consentendo quindi ai produttori di offrire questa nuova tecnologia senza costi aggiuntivi.

Le indiscrezioni vedono ad oggi il Samsung Galaxy Note 20 Ultra come il primo modello a montare la nuova protezione ma possiamo aspettarci che anche altri produttori vogliano cogliere il prima possibile l’opportunità di migliorare i loro prodotti. Questo è il caso di Apple, che ha acquistato parte di Corning negli ultimi anni e utilizza le sue tecnologie per proteggere al meglio il suo caro iPhone.