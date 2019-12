Non passa giorno che non giungano in redazione nuove notizie riguardanti il prossimo Galaxy S11+, il flagship di Samsung che sarà presentato al Mobile World Congress di Barcellona il prossimo febbraio 2020.



Oggi ci sono anche notizie sulla versione standard S11: il dispositivo ha infatti ottenuto la certificazione della batteria da parte di SafetyKorea. Samsung starebbe dunque seguendo un nuovo approccio, per venire anche incontro ai desiderata dei suoi clienti che richiedono da tempo celle più capienti. Per questo dovrebbe dotare l’S11 di una batteria da 4.500 mAh.



La cella della batteria dell’S11 riporta la sigla EB-BG985ABY che si abbina al numero di serie SM-G985 del dispositivo. Qui sopra potete vedere anche un’immagine della batteria e, sebbene non sia in alta qualità, ci permette di conoscere la sua capacità minima (4.370 mAh) e il valore valore nominale (4.500 mAh). Tali valori sono in linea con quanto visto sul Galaxy Note10+ ma rappresentano invece un notevole miglioramento rispetto alla batteria da 3.400 mAh integrata sul Galaxy S10.

Entrambi i modelli Galaxy S11+ e S11 avranno bisogno di tanta potenza per alimentare il display AMOLED dinamico da 6,7 ​​pollici con risoluzione QHD+, che dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento di 120Hz.



Inoltre, i dispositivi del produttore coreano dovrebbero averer a bordo il chipset Snapdragon 865 o Exynos 9830 a seconda dell’area geografica di commercializzazine, accoppiato a 8 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione.

Un’altra specifica tecnica molto attesa riguarda il sensore della fotocamera principale, che dovrebbe avere una risoluzione di 108 Megapixel.