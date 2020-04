Galaxy S20: come attivare la modalità segreta 96HZ

La serie Galaxy S20 racchiude una modalità segreta per impostare il refresh rate a 96Hz. Questa può essere attivata con un piccolo trucchetto che permette di avere una via di mezzo tra risoluzione e frequenza di aggiornamento dello schermo.

La mancanza di una soluzione ibrida tra 120Hz e WQHD+ (risoluzione: 3.200 x 1.440 pixel) è stata tra le principali lamentele degli utenti per la gamma Galaxy S20. Dopotutto, quasi tutti i produttori concorrenti offrono anche una modalità a 90Hz e Samsung ha sviluppato una soluzione equivalente, seppur questa non sia ancora stata lanciata.

Guida e link utili

Per chi non avesse dimestichezza con il codice, è stata pubblicata S20RefreshRateControl disponibile su GitHub tramite questo LINK. Lo sviluppatore SatySatsZB è riuscito a crearla poco dopo che è stata rivelata l’esistenza della modalità segreta a 96Hz.

Questa opzione, permette di impostare anche il display del telefono sulla frequenza a 48Hz. Pochi vorranno farlo dato che l’esperienza più incerta non offre miglioramenti significativi della durata della batteria. La modalità 96Hz, d’altra parte, sembra fornire un migliore equilibrio tra fluidità e durata della batteria.

Sfortunatamente, questa impostazione rimane limitata alle risoluzioni FHD+, proprio come quella a 120Hz.

Perché Samsung mantiene nascoste queste impostazioni?

Non è chiaro se la società stia ancora modificando la modalità a 96Hz o se l’abbia abbandonata. Entrambi gli scenari spiegherebbero il fatto che questa impostazione rimane nascosta agli utenti un mese dopo il lancio della serie Galaxy S20.

È quasi scontato che Samsung stia cercando di far funzionare la modalità di visualizzazione alternativa con risoluzioni più alte come quella WQHD+. Frequenze di aggiornamento più elevate equivalgono a esperienze più fluide per l’utente finale su qualsiasi tipo di display, in particolare per i gamers. Il Galaxy S20 è la prima linea di telefoni Samsung che supporta questa funzione e presto ne seguiranno altre.