Galaxy S21: il primo video teaser ufficiale. In vendita dal 29 gennaio?

La serie Galaxy S21 verrà presentata nei primi giorni del 2021. Oggi, un po’ in anticipo sui tempi, è comparso il primo teaser ufficiale.

È intitolato «A new Galaxy awaits» (Una nuova galassia attende), è lungo 30 secondi ed è un elegante racconto dell’evoluzione del design dell’intera serie S dagli albori ad oggi.

Il video è attualmente impostato come “unlisted” sul canale YouTube statunitense di Samsung. L’azienda ha anche iniziato l’invio degli inviti animati per l’evento in cui saranno presenati i nuovi telefoni. Come sempre è difficile intepretare le grafiche, ma la clip potrebbe ammiccare a un nuovo sensore tele.

Il Galaxy S21 Ultra avrà infatti nuovo teleobiettivo periscopico con zoom 10x e un teleobiettivo standard con zoom 3x, almeno secondo le informazioni trapelate fino ad oggi. Anche i dettagli relativi ai modelli Galaxy S21 e S21+ non sono ormai più un mistero. I dispositivi utilizzeranno una fotocamera da 64 Megapixel e uno zoom digitale.



Il portale MySmartPrice scrive che l’evento Unpacked per il lancio dei tre modelli di Galaxy S21 è fissato per il 14 gennaio alle 15 ora inglese (le 16 in Italia). Samsung ha inoltre in programma un evento per il 6 gennaio, ma si terrà in occaione del CES 2021 e dovrebbe essere incentrato sull’elettronica di consumo domestica.



Insomma, l’attesa per i nuovi flagship del produttore coreano è quasi finita: Samsung China sta già accettando i preordini per il modello S21 e lo stesso sta accadendo negli Stati Uniti.

Proprio l’offerta di Samsung negli Stati Uniti ci offre un’importante informazione aggiuntiva: il periodo di preordine termina infatti alla mezzanotte del 28 gennaio. Ciò potrebbe significare che, a partire dal giorno seguente, gli smartphone potrebbero essere in vendita.