Galaxy S23 potrebbe essere lanciato molto prima del previsto

Le indiscrezioni riguardanti il nuovo flagship di Samsung, il Galaxy S23, sono diventate sempre più numerose nelle ultime settimane. Potrebbe non essere un caso: diversi elementi suggeriscono infatti che Samsung abbia intenzione di lanciare lo smartphone in anticipo rispetto al consueto: non più verso fine febbraio, ma molto prima.

Inizialmente un suggerimento del lancio anticipato era stato il ritrovamento di un poster promozionale, che indicava il 6 gennaio come data di lancio del Galaxy S23. In realtà, il poster era di fattura piuttosto dubbia, e non è stato possibile confermare che fosse effettivamente ufficiale. Fortunatamente, c’è un altro dettaglio che rende più plausibile la notizia.

Infatti tutti e tre i membri della famiglia Galaxy S23 (il modello base, il modello Plus e il modello Ultra) sono già comparsi sul sito del Bureau of Indian Standards, il sito web indiano per le certificazioni. E non è finita qui. Samsung infatti sta accelerando lo sviluppo di Android 13 con One UI 5, forse per renderlo disponibile al lancio sul nuovo telefono.

Tutti questi indizi insomma fanno pensare ad un imminente evento Samsung Unpacked in cui verrà svelata ufficialmente la serie Galaxy S23. Sicuramente non manca molto: con un po’ di fortuna potremmo anche vedere un annuncio ufficiale prima della fine dell’anno. Nel frattempo, abbiamo già analizzato diversi rumor che parlano delle possibili specifiche del nuovo flagship.