Galaxy Z Flip 3 e Watch 4: Samsung svela le combinazioni di colori della Bespoke Edition

Durante il Samsung Galaxy Unpacked parte 2, l’azienda coreana ha annunciato una versione estremamente personalizzabile del suo smartphone pieghevole: il Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

Oltre 49 combinazioni di colori

Ogni lato dello Z Flip può essere personalizzato con un colore diverso. Samsung ha spiegato che sarà possibile realizzare 49 diverse combinazioni con cinque diverse colorazioni. È perfino possibile cambiare il colore della cerniera per scegliere un colore nero o argento.

La personalizzazione costerà 1159€, quindi un centinaio di euro in più rispetto alla versione standard uscita in estate. Purtroppo, il servizio non è disponibile in Italia e non sappiamo se mai lo sarà.

Galaxy Watch 4

Allo stesso modo, il Galaxy Watch 4 include un’edizione Bespoke, il Galaxy Watch 4 Bespoke Studio offre nuovi colori e opzioni di personalizzazione.

Sono disponibili sei colori del quadrante per il Watch 4 e quattro colori per il classico. Una miriade di colori sono svelati anche per il bracciale, con l’ulteriore vantaggio di bracciali Extreme Sport, Milanese o Ridge Sport.