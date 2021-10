Le app Android arrivano su Windows 11

Al debutto di Windows 11, in molti avranno notato che una delle funzionalità più sorprendenti e attese del nuovo sistema operativo di Microsoft era assente. La buona notizia è che da ieri sera è finalmente possibile scaricare e testare le applicazioni Android su Windows 11.

Solo 50 app disponibili

La funzione è attualmente riservata agli Insider (Windows Insider Program), persone che testano gli aggiornamenti Microsoft prima di chiunque altro. Ad oggi sono disponibili solo 50 applicazioni selezionate da Microsoft e Amazon. Come promemoria, Amazon è un partner di Microsoft che fornisce l’accesso al suo Appstore.

Questa prima selezione include strumenti di lettura, giochi per dispositivi mobili e contenuti per bambini. E’ bene ricordarsi che l’installazione delle applicazioni Android avviene tramite il nuovo Microsoft Store, con l’aiuto dell’Amazon Appstore.

Si tratta senza dubbio di un numero molto ridotto di applicazioni, considerando l’enorme catalogo disponibile su Android. Tuttavia, questa è solo la prima vera opportunità per gli utenti di avere questa integrazione in Windows 11. Per consentire l’esecuzione delle applicazioni Android, Microsoft ha integrato Windows per Android in Windows 11. Ciò include il kernel Linux e il sistema operativo Android basato sulla versione 11 dell’Android Open Source Project (AOSP).

Microsoft inoltre afferma che il sottosistema Windows per Android funziona sia su chip Intel, sia su quelli di AMD e Qualcomm. D’altra parte, hanno confermato l’uso della tecnologia Intel Bridge per eseguire applicazioni esclusive ARM su computer con un chip x86.

Non è ancora noto quanto dureranno i test di Microsoft o quando le applicazioni Android saranno disponibili per tutti gli utenti di Windows 11. Tuttavia, questo rimane un primo passo verso l’integrazione di due realtà.