Galaxy Z Flip: il pieghevole di Samsung parte con il turbo

C’è grande innteresse per il nuovo smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Flip. Lo smartphone, in uscita oggi anche in Italia, ha già raccolto parecchi consendi dall’altra parte del mondo, tanto che le versioni commercializzate dall’operatore americano AT&T, disponibili online, sono andate esaurite nello spazio di pochi minuti.



I clienti hanno ora la possibilità di scegliere tra i modelli venduti dall’altro operatore americano, Sprint, oppure attendere fino all’arrivo del lotto successivo. Peraltro, se la domanda continuerà a rimanere così sostenuta, non rimarrà che attendere l’arrivo di nuove scorte.

Secondo i media sudcoreani, Samsung si aspetta per il suo Galaxy Z Flip vendite fino a dieci volte superiori rispetto a quelle ottenute dal Galaxy Fold. Proprio ieri Samsung ha lanciato una vendita limitata di 900 unità di Z Flip sul mercato coreano e tutti i pezzi sono state esauriti nel giro di poche ore.



Si è parlato molto, in questi giorni, di quali potrebbero essere le dotazioni disponibili da immettere sul mercato nelle prossime settimane. Come sempre quando si tratta di dispositivi così innovativi i numeri rischiano di rimanere limitati a qualche migliaia. Ma il produttore ha assicurato di poter sostenere, a livello industriale, anche una domanda sopra le attese.