Galaxy Z Flip4: come sarà il nuovo foldable a conchiglia di Samsung, in arrivo ad agosto

La quarta generazione di pieghevoli Samsung dovrebbe essere presentata nel corso del mese di agosto e, con l’avvicinarsi di questa data, si stanno intensificando le indiscrezioni.

I bene informati, fino ad oggi, hanno parlato di una cerniera completamente ridisegnata sia per il modello Flip sia per il Fold. Un paio di giorni fa il leaker IceUniverse ha condiviso alcune immagini delle custodie per il Samsung Galaxy Z Flip4, spiegando perché confermerebbero un meccanismo a cerniera ridisegnato.

Ora The Cat aggiunge ulteriori dettagli: la nuova cerniera assicurerà che la piega dello schermo sullo Z Flip4 risulti molto più sottile rispetto a quella presente sullo Z Flip3. “Penso che la maggior parte delle persone sarà soddisfatta“, ha chiosato il blogger. La piega è un inestetismo visivo tipico dei telefoni pieghevoli. Si forma a causa della ripetuta piegatura e apertura dello schermo. Una piega più leggera è un’indicazione di una minore sollecitazione sul display, che migliorerà la longevità del dispositivo.

I Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, come detto, dovrebbero essere presentati ad agosto, ma abbiamo già un quadro abbastanza chiaro di cosa aspettarci. Il nuovo Flip sarà animato dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da 8 GB di Ram e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Il display interno manterrà la diagonale da 6,7 ​​pollici, avrà risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Come si evince dalle custodie, il display esterno sarà leggermente più grande (si passa da 1.9” a 2.1”) mentre la configurazione della fotocamera rimarrà probabilmente la stessa (12+12 Megapixel).

Per quanto riguarda il modello Galaxy Z Fold4, le foto delle custodie fanno intendere anche in questo caso una cerniera ridisegnata e un cambiamento nelle proporzioni dello schermo. Considerando che lo Z Flip3 è stato il pieghevole più popolare nei primi tre mesi di quest’anno (il 51% dei pieghevoli spediti era uno Z Flip3) e che lo Z Fold3 era il secondo più popolare, la quarta generazione dei foldable Samsung nasce sicuramente sotto una buona stella.