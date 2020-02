La serie Huawei P40 sarà presetata a fine marzo e, secondo informazioni provenienti dalla Cina e rilanciate dall’agenzia stampa cinese Sina, tutta la gamma P40 offrirà il Wi-Fi 6+, ossia una soluzione interna elaborata di Huawei. Proprio ieri quattro versioni del P40 hanno ottenunto la certificazione Tenaa.



Le indiscrezioni affermano che Huawei annuncerà i nuovi router compatibili Wi-Fi 6+ lunedì 24 febbraio.



Non è del tutto chiaro in cosa il Wi-Fi 6+ sia migliore del Wi-Fi 6 (802.11ax) visto ad esempio sui Samsung Galaxy Note10, Galaxy Note10+ e sulla nuova gamma Galaxy S20.

Un dirigente di Huawei ha affermato su Weibo che gli smartphone con Wi-Fi 6 potrebbero raggiungere una velocità teorica fino a 1.200 Mbps, ma fino ad ora il massimo ottenuto è stato 900 Mbps. Meno della velocità del Mate 20, uscito però parecchi mesi fa. Proprio questa dichiarazione ufficiale potrebbe confermare la scelta del colosso cinese di elaborare una versione evoluta del Wi-Fi 6, che si potrebbe chiamare proprio Wi-Fi 6+.



Non ci resta che attedere fino a lunedì per vedere se le indiscrezioni filtrate risultano reali e credibili. In caso affermativo, avremo maggiori dettagli su Wi-Fi 6+