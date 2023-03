Garmin ha annunciato due super nuovi smartwatch per atleti

Garmin ha presentato due nuovi orologi sportivi connessi, il Forerunner 265 e il Forerunner 965. Rispetto ai modelli precedenti, la principale novità di questi dispositivi è lo schermo AMOLED, che offre un display più definito e contrastato, con neri profondi e colori vividi. Tuttavia, la tecnologia MIP transflettiva utilizzata sui vecchi modelli può essere preferita da molti atleti per la sua leggibilità alla luce del sole e per la sua maggiore autonomia.

Oltre allo schermo, i nuovi Forerunner 265 e Forerunner 965 offrono anche nuove funzionalità, come il touch screen, la misurazione del tempo di contatto con il suolo e una maggiore capacità di archiviazione. Inoltre, entrambi gli orologi conservano le funzioni offerte sui modelli precedenti, come la misurazione della frequenza cardiaca, la SpO2 a riposo e la valutazione del livello di forma fisica.

Diversi autonomie e prezzi

In termini di autonomia, il Forerunner 265 può durare fino a 13 giorni, mentre il Forerunner 965 può durare fino a 23 giorni. Il Forerunner 965 ha anche una batteria più grande e una modalità Stamina per valutare le riserve di energia durante l’allenamento.

Il prezzo di vendita del Garmin Forerunner 265 è di 499,99 euro, mentre la versione più piccola, il Forerunner 265S, ha lo stesso prezzo. Il Garmin Forerunner 965, che ha un display più grande, verrà venduto a 649,99 euro.

In generale, questi nuovi orologi sportivi connessi offrono una serie di miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, in particolare per quanto riguarda il display e le funzionalità. Tuttavia, la scelta tra la tecnologia MIP transflettiva e lo schermo AMOLED dipenderà dalle preferenze personali degli atleti.