realme C55, ecco il primo smartphone non Apple con la Dynamic Island

I fan di realme saranno contenti dell’annuncio del nuovo smartphone GT3 al MWC2023, e lo saranno ancora di più quando scopriranno che le sorprese non sono finite. Questa volta la notizia arriva da realme Indonesia, che ha finalmente rivelato il tanto atteso realme C55.

Sono confermate quindi le specifiche: processore Helio G88 con configurazione di RAM e memoria 6GB/128GB e 8GB/256GB. Il primo disporrà di un’espansione della RAM virtuale fino a 6 GB, mentre il secondo fino a 8 GB: in entrambi casi, comunque, la memoria sarà espandibile con microSD fino a 1 TB.

Lo schermo è forse la parte più interessante. Non per il display FullHD+ di 6,72 pollici e 90 Hz, che comunque è ottimo: no, il cavallo di battaglia del realme C55 sarà l’implementazione di un sistema simile a quello Dynamic Island di Apple, chiamato Mini Capsule.

Questo sarà in grado di coprire la fotocamera frontale di 8 Megapixel, mostrando al contempo diverse informazioni: le notifiche, la carica della batteria, la quantità di dati mobili utilizzati, i passi effettuati, lo stato di ricarica, e molto altro ancora. Sono previsti infatti molti aggiornamenti futuri per aumentare le sue funzionalità.

Passando alle altre specifiche, posteriormente ci sarà una doppia fotocamera, con una principale da 64 Megapixel. A questa si unisce una batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce da 33 W.

Abbiamo parlato, quindi, di un lancio in Indonesia per il realme C55. Ma nel resto del mondo? Purtroppo non si sa ancora nulla, e non si hanno nemmeno riferimento sul prezzo. Certo sembra probabile che la compagnia non terrà la tecnologia Mini Capsule limitata in un solo mercato, e prima o poi possiamo aspettarci il suo arrivo.